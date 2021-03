Business news: Cina, Xinjiang investirà 36,8 miliardi di dollari in 350 progetti chiave nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, ha pianificato di investire oltre 240 miliardi di yuan (36,8 miliardi di dollari) in 350 progetti chiave quest'anno. Lo hanno reso noto le autorità locali. "Il numero di progetti con un investimento di oltre 1,5 miliardi di yuan (circa 230 milioni di dollari) ha raggiunto quota 205, pari al 58,6 per cento del totale", ha precisato Zhang Yongliang, funzionario della pianificazione economica regionale. I progetti nel settore della cultura e del turismo vedranno aumentare gli investimenti di oltre 1,3 volte rispetto allo scorso anno, poiché la regione mira ad attrarre più di 200 milioni di turisti nel 2021 e più di 400 milioni nel 2025. Zhang ha anche notato un aumento significativo del numero di nuovi progetti infrastrutturali rispetto agli anni precedenti e una forte crescita dei progetti nei settori emergenti. Lo Xinjiang ha visto gli investimenti a capitale fisso crescere del 16,2 per cento su base annua nel 2020, 13,6 punti percentuali al di sopra della media nazionale. (Cip)