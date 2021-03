Business news: India, Fitch prevede crescita del 12,8 per cento nell’anno fiscale 2021-22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings, nel suo ultimo “Global Economic Outlook” (Geo), ha corretto al rialzo, al 12,8 per cento, le previsioni di crescita dell’India per l’anno fiscale 2021-22, che inizierà ad aprile. A gennaio aveva previsto un’espansione dell’undici per cento. Tuttavia, l’agenzia di rating si aspetta che il prodotto interno lordo indiano resterà al di sotto del livello precedente la pandemia di coronavirus. La previsione di Fitch è migliore di quella del Fondo monetario internazionale (Fmi), che nell’aggiornamento di gennaio al “World Economic Outlook” (Weo) ha stimato una crescita dell’11,5 per cento. Anche l’Indagine economica del ministero delle Finanze, il documento alla base della manovra di bilancio, contiene una stima più bassa: l’undici per cento. (Inn)