Business news: Thailandia, Phuket aperta ai turisti vaccinati dal primo luglio

- L'isola di Phuket, una tra le principali mete turistiche della Thailandia, riaprirà ai turisti stranieri che hanno assunto il vaccino contro la Covid-19 a partire dal primo luglio. Lo ha dichiarato il ministro del turismo thailandese, Phiphat Ratchakitprakarn, spiegando che i soggetti vaccinati non dovranno sottoporsi al periodo di quarantena obbligatorio per i cittadini stranieri in arrivo nel Paese. I piani del governo thailandese prevedono di riaprire l'isola con tre mesi di anticipo rispetto ad altre parti del Paese. Il piano per la riapertura anticipata è stato approvato dal primo ministro Prayut Chan-Ocha ha durante una riunione della Commissione per gli affari economici. Phuket farà da banco di prova per la nuova politica, che dovrebbe essere successivamente estesa a Koh Samui e ad altre popolari mete turistiche della Thailandia. (Fim)