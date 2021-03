Business news: India, governatore banca centrale ritiene che seconda ondata epidemica non comprometterà ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata dell’epidemia di coronavirus in India non comprometterà la ripresa economica. Lo ha detto oggi il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, Shaktikanta Das. Parlando al forum online India Economic Conclave, il banchiere ha ammesso la preoccupazione per la situazione attuale, ma ha sottolineato che rispetto all’anno scorso ci sono nuovi strumenti, soprattutto la disponibilità di due vaccini. Das ha citato anche la maggiore consapevolezza dei cittadini e il fatto che non si prevede un lockdown completo come l’anno scorso. La banca centrale all’inizio di febbraio ha previsto una crescita del prodotto interno lordo del 10,5 per cento nell’anno fiscale 2021-22, che inizierà ad aprile. (Inn)