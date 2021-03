Scuola: M5s, revoca Vespa a ministero è scelta giusta, esempio per nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione la notizia della revoca dell'incarico al professor Vespa, su mandato del ministro all'Istruzione Bianchi. Una decisione giusta che speriamo chiuda definitivamente questa vicenda inopportuna". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle, componenti della commissione Cultura della Camera. "La scelta del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, di chiamare nel suo staff di segreteria una persona come Vespa, protagonista nel tempo di post sessisti e lesivi della dignità ai danni della ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, rappresenta un fatto gravissimo e un pessimo esempio per le future generazioni. Nel Paese abbiamo bisogno di persone in grado di insegnare ai nostri giovani i valori del rispetto, della parità e della non violenza e le Istituzioni devono trasmettere per prime questi valori ai cittadini, per questo riteniamo che la decisione di revocare l'incarico a Vespa, sia un'ottima notizia" concludono.(Com)