M5s: Tofalo, bene Grillo su inderogabilità due mandati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due mandati sono più che sufficienti per esprimere le proprie capacità e comprendere in che modo incidere concretamente per portare a termine importanti battaglie e raggiungere obiettivi utili al Paese". Esordisce così il deputato M5s, Angelo Tofalo, in una diretta sulla sua pagina Facebook. "Chi vuole continuare a fare la propria parte può farlo in mille modi, in luoghi che spesso offrono molte più possibilità rispetto a quella di rendere effettive delle leggi. Chi ha dedicato questi dieci anni allo studio sa di cosa parlo e, se vuole davvero bene al Movimento cinque stelle, ha il dovere morale di diluire, con chi continuerà a lavorare in Parlamento, tutte le informazioni utili a comprendere rapidamente la complessa macchina dello Stato. Lo pensavo nel 2013, l'ho ribadito insieme a tanti iscritti agli Stati generali e sono felice che Beppe Grillo sia della stessa idea. Buon lavoro a tutti", conclude Tofalo. (Rin)