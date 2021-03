Abruzzo: "Benedetto Croce cittadino d’Europa", cinque licei a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benedetto Croce cittadino d'Europa", su questo tema, proposto dal gruppo di lavoro su "Croce l'Uomo", costituito dal comune di Raiano, si sono confrontati gli studenti di cinque scuole superiori abruzzesi. Il liceo classico Ovidio di Sulmona; i licei scientifici "Vitruvio" di Avezzano e "Galilei" di Lanciano; i licei classici "D'Annunzio" di Pescara e "Giambattista Vico" di Chieti. Prima con i 14 elaborati proposti all'attenzione della Giuria composta dai professori Giuliano Commito, Francesca Di Giulio, Giulio Lucchetta e Maria Teresa Giusti, poi durante l'evento tenuto in remoto su piattaforma il 27 marzo scorso. Questa terza edizione, condizionata dalle disposizioni relative alla pandemia, è stata vinta dalle ragazze della V c del liceo classico Gianbattista Vico di Chieti, Elisa Inzerillo, Tiziana Francavilla e Sara Grossi. Al secondo posto Sofia Gentile e Irene D'Aloisio della IV Gamma del Liceo classico D'Annunzio di Pescara. Al terzo posto, ex equo, Giorgia Menna, del Liceo scientifico Galilei di Lanciano; Elena Di Genova, Michela Volpe e Lorenzo Secondino della IV B del Liceo scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano; Alessandro D'Orazio, Edoardo Carrozza, Emidio La Gatta, Daniele D'Eramo, Federico Tronca, Davide Stirparo del Liceo classico Ovidio di Sulmona. (segue) (Gru)