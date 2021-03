Abruzzo: "Benedetto Croce cittadino d’Europa", cinque licei a confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data del 27 marzo non è stata scelta a caso. La prossimità del Dantedì (25 marzo) ha consentito un parallelo tra Benedetto Croce e Dante Alighieri, tra la concezione della libertà in Europa e quella che ispirò la vita di Dante Tutti temi tracciati dal professor Luca Serianni, accademico dei Lincei e della Crusca e vice presidente della società Dante Alighieri, il cui intervento ha nobilitato la giornata. Parallelo sottolineato dalle letture dalla Divina Commedia dei ragazzi dell'Istituto comprensivo Postiglione di Raiano, Diana Lattanzio, Leonardo Amicucci, Greta Faiella, Sara Di Muzio, Giada Scarsella, Sara Martocchia, Aurora Molinaro e Carola Santilli. Sono anche intervenuti nel dibattito: gli amministratori dei comuni "Crociani". Marco Moca e Tiziana Ruscitti (Raiano), Attilio Pistilli (Pescasseroli), Antonella D'Orazio (Montenerodomo). La dirigente dell'Istituto comprensivo Postiglione di Raiano Caterina Fantauzzi: Teresa Leo, Della Fondazione B. Croce di napol. Gli studiosi Francesca Di Giulio e Giuliano Commito. Tutti gli elaborati del 2020 e 21 saranno raccolti in un volume a cura dell'amministrazione comunale di raiano entro l'anno. L'edizione del 2022 tornerà alla sua data canonica, il 27 febbraio 2022, primo sabato dopo la data della nascita di Benedetto Croce. (Gru)