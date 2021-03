Covid: Abruzzo, prima infusione con cure monoclonali a Ospedale di Avezzano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Avezzano, ad essere sottoposta al primo trattamento, è stata una donna della Marsica. Tutte le fasi - analisi del paziente, preparazione e infusione - sono state gestite dal personale specializzato di malattie infettive. L'infusione, cominciata alle 14, è durata un'ora e poi, come da protocollo, la paziente è rimasta sotto osservazione per un'altra ora ed è quindi tornata a casa. Ad Avezzano questi primi trattamenti, per ora, vengono eseguiti all'interno della tendostruttura dell'ospedale (per evitare rischio di contagio all'interno dei reparti) ma tra un paio di settimane i pazienti potranno contare su un ambulatorio ad hoc a cui accederanno da un ingresso separato con possibilità di disporre di un'area- parcheggio. Intanto, fa sapere la Asl1,è stato predisposto un apposito gruppo di lavoro, presieduto dal direttore di presidio, Lora Cipollone, e composto dal responsabile di malattie infettive, Rinalda Mariani, dal coordinatore del personale infermieristico Fabrizio Di Stefano e da Federico D'Aulerio responsabile dell'ufficio tecnico dell'ospedale, col compito di studiare, elaborare e concretizzare le modalità operative. Questa fase iniziale delle cure monoclonali servirà a valutare il numero di richieste di pazienti segnalati dai medici di base e ad affinare la nuova organizzazione che consentirà a tutta l'attività ospedaliera di mettere in atto una importante misura di contrasto contro la pandemia. (Gru)