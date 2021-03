Sanità: Fontana, sostituzione aorta toracica a cuore battente, complimenti ai medici del Papa Giovanni XXIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto elogiare sulla propria pagina Facebook il lavoro dell'equipe medica del Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha effettuato un'operazione chirurgica molto complessa ovvero la sostituzione di un'aorta toracica a cuore battente. “Complimenti a tutta l'equipe - scrive Fontana - per questo raro e complesso intervento di sostituzione dell’aorta toracica. Le tradizionali tecniche di intervento non erano praticabili per ragioni legate alla morfologia dell’aorta del paziente. Ecco perché si è optato per la complessa tecnica 'open', che prevede la sostituzione integrale del tratto aortico, intervenendo a cuore battente, in circolazione extracorporea parziale. L'operazione è durata 5 ore, il paziente sta bene e dopo alcuni giorni di monitoraggio è stato dimesso. Con questa operazione all'avanguardia, al Papa Giovanni XXIII nasce il nuovo Aortic Team multisciplinare, il primo team d'Italia di questo genere. Ottimo lavoro!” si legge nel post (Rem)