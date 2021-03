Turchia: migliaia di donne in piazza per chiedere revoca ritiro Convenzione di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di donne sono scese in piazza oggi a Istanbul per chiedere al governo turco di revocare la decisione di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Le manifestanti, secondo quanto riferiscono fonti di stampa, si sono riunite in una piazza sul lungomare di Istanbul sventolando bandiere viola e intonando slogan a favore dei diritti delle donne. Il presidente Tayyip Erdogan ha annunciato a sorpresa la scorsa settimana il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011, di cui Ankara fu uno dei primi firmatari. Ieri Erdogan è tornato a difendere la decisione precisando che essa non richiedeva l’approvazione parlamentare ed è stata assunta in modo “completamente legale”. La decisione è stata infatti criticata dall’opposizione nella sostanza, in quanto costituirebbe un passo indietro sul fronte della tutela dei diritti delle donne, ma anche nella forma, visto che i partiti hanno lamentato la mancata discussione della proposta in parlamento. (Tua)