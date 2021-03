Scuola: Floridia, bene Bianchi su revoca incarico Vespa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Bianchi per aver revocato l'incarico assegnato a Pasquale Vespa dal sottosegretario Sasso. Ricordiamo che Vespa è accusato di diffamazione e minacce nei confronti dell'ex ministra Lucia Azzolina, e per questo a processo. Bianchi mi ha informata personalmente di questa decisione dato che nei giorni scorsi gli avevo chiesto di valutare seriamente la revoca di Vespa, giudicando del tutto inopportuno il suo incarico al ministero. Bianchi ha dato un esempio di serietà delle istituzioni, la cui dignità oggi è stata difesa". Lo afferma in una nota la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, senatrice M5s.(Com)