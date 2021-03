Vaccino: Figliuolo, vicini a quota 250 mila somministrazioni, a breve visite in altre Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la prima visita del commissario straordinario nelle Regioni italiane, svoltasi nella giornata di venerdì in Calabria e proseguita l’indomani in Sicilia. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, ha incontrato ieri il presidente della Regione Calabria Antonino Spirlì, insieme al quale ha condotto sopralluoghi nei centri vaccinali di Cosenza, Catanzaro (Ente Fiera) e Taurianova (Reggio C.) allo scopo di individuare potenziali criticità e studiare miglioramenti di rapida attuazione. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid. In particolare, si procederà al potenziamento della struttura già operante a Cosenza grazie all’arrivo di altri assetti sanitari da lunedì prossimo, mentre la capacità vaccinale del presidio di Taurianova verrà raddoppiata sempre grazie a personale sanitario della Difesa. Al Pala Fiera di Catanzaro sarà realizzato insieme alla Protezione Civile un hub vaccinale che verrà gestito dalla Croce Rossa Italiana, la quale opererà anche negli hub di nuova costituzione di Siderno e Corigliano Rossano. (segue) (Com)