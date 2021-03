Covid: sindaco Frosinone, martedì e mercoledì per gli studenti meglio a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani dichiara: "Il Governo ha annunciato il passaggio della regione Lazio dalla zona rossa a quella arancione, con decorrenza a partire da martedì 30 marzo. Ciò comporterà la riapertura delle scuole, che martedì e mercoledì ospiteranno la didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie e per il 50 per cento per le superiori". "In tutto, dunque - aggiunge - le scuole usufruiranno di due giorni di apertura, comprensivi di una sanificazione prima del suono della campanella e di un'altra sanificazione a distanza di poche ore, ad aule vuote, prima dello stop imposto dalle festività pasquali che, da calendario scolastico, sono previste dal 1° al 6 aprile. I dati appena menzionati fanno comprendere, da soli, come riaprire le scuole per appena due giorni, nelle attuali condizioni di diffusione del virus e delle varianti, particolarmente aggressive, soprattutto dopo che era stato adottato il criterio della prudenza con la Didattica a distanza (Dad), significhi produrre terreno fertile per l'avanzata del virus. Senza contare che proprio durante le imminenti festività pasquali è facile prevedere un incremento di contatti tra quegli stessi alunni e i loro nonni o genitori, con effetti potenzialmente dannosi a carico dell'indice Rt, che saranno visibili solo nei giorni successivi". (segue) (Com)