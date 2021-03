Covid: sindaco Frosinone, martedì e mercoledì per gli studenti meglio a casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questi motivi - prosegue Ottaviani - ritengo inopportuna la riapertura per soli due giorni delle scuole del territorio: credo che le priorità per i cittadini e le famiglie di Frosinone siano altre, come, ad esempio, la possibilità di un deciso incremento dei numeri della campagna vaccinale. Dal punto di vista strettamente normativo, non è possibile, per un sindaco, adottare un provvedimento per decidere, in modo autonomo, la chiusura dei plessi scolastici, opponendosi quindi, di fatto, alle misure contenute in un atto formale del Governo. A chi ha delle perplessità sul punto, "consiglierei" di dare una letta all'art. 54, n. 4, del Tuel. Da sindaco, però, e soprattutto, da persona munita di normale buon senso, sento il dovere, questa volta, di 'sconsigliare' alle famiglie di far riprendere la didattica in presenza ai propri figli per poche ore, prima della pausa pasquale, poiché i potenziali pericoli sarebbero di gran lunga superiori rispetto agli elementi di vantaggio. Viceversa, usufruendo di un ulteriore periodo per ridurre le criticità note a tutti, potenziando i mezzi di contrasto alla diffusione del virus, sarà possibile riprendere, in condizioni di maggiore sicurezza, dopo Pasqua, la didattica in presenza, senza doverla interrompere successivamente, dandole continuità fino al termine dell'anno scolastico". (Com)