Francia: ministero Economia, prossima settimana previste altre 3 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia prevede di ricevere quasi 3 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 la prossima settimana. Lo ha detto oggi il segretario di Stato del ministro dell'Economia e delle finanze, Agnes Pannier-Runacher. "Ci aspettiamo grandi spedizioni la prossima settimana. Quasi 3 milioni di dosi arriveranno in Francia, come confermato da diversi laboratori", ha detto Pannier-Runacher all'emittente "Europe 1", sottolineando che la strategia di immunizzazione in Francia è in gran parte basata sull'uso del vaccino Pfizer-BioNTech. La Francia, ha aggiunto Pannier-Runacher, sarà in grado di raggiungere il suo obiettivo e "vaccinare 30 milioni di persone entro la fine di giugno". Dall'inizio della campagna di vaccinazioni di massa, alla fine di dicembre, in Francia sono state finora somministrate 7,5 milioni di dosi con la prima dose e 2,6 milioni di persone hanno completato il ciclo di vaccinazione. (Frp)