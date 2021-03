Cultura: De Priamo (Fd'I), sovrintendente Teatro opera non si nasconda dietro a foglia fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovrintendente del Teatro dell'Opera "non si nasconda dietro a una foglia di fico: la sua gestione ha avviato da tempo un demansionamento dei lavoratori. Una scelta scellerata come dimostrato dai licenziamenti già effettuati – come accaduto con l'illegittimo licenziamento nel 2014 di Coro ed Orchestra – e dalle oltre 100 unità a rischio come denunciato da Fratelli d'Italia con un'interrogazione in Campidoglio". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Altro che stabilizzazione come dice Fuortes - aggiunge - qui siamo alla destrutturazione del Teatro dell'Opera. Come Fd'I rinnoviamo la nostra solidarietà ai lavoratori del Teatro dell'Opera, continueremo a vigilare su gestione e trasparenza dell'ente".(Com)