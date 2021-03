Covid: De Petris (Leu), richieste Lega assurde, bene linea governo massima precauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi i dati della pandemia ci dicono che la situazione è ancora tragica e che non è neppure pensabile abbassare la guardia. E' incredibile che la Lega finga di ignorare la realtà chiedendo riaperture che oggi porterebbero a un ulteriore allargamento del contagio, sarebbero disastrose per la salute pubblica e finirebbero per rivelarsi controproducenti anche per le attività economiche perché imporrebbero nuove e prolungate chiusure". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali, Loredana De Petris. "Il governo fa benissimo a ignorare queste richieste e a confermare la linea della massima precauzione. La salute pubblica viene prima delle esigenze di propaganda e delle competizioni con i partiti alleati. I problemi della Lega non possono essere caricati sulle spalle delle persone e andare a detrimento delle esigenze della salute pubblica", conclude la De Petris. (Com)