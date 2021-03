Teatro: Fratoianni (Si), serve sostegno capace di garantire protezione nel tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenute le occupazioni dal Piccolo Teatro di Milano a quella del Ponte Libertà a Venezia, la manifestazione dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo davanti al Teatro Argentina di Roma e a tutte le mobilitazioni in giro per l'Italia. Oggi è un altro giorno triste, perché i teatri sono chiusi da un anno ed è come se fosse chiusa una parte della nostra anima. Attori, registi, sceneggiatori, tecnici e il loro pubblico non sono l'ultima ruota del carro". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, vicepresidente della commissione Cultura di Montecitorio. "Abbiamo fatto troppo poco per loro, troppo poco per questo mondo della cultura che ha bisogno di leggi più avanzate - prosegue - che riconoscano uno statuto giuridico speciale ai suoi lavoratori, capace di garantire protezione nelle avversità, e di assicurare un reddito degno e giusto, sufficiente a rendere possibile vivere di cultura e di teatro con serenità anche fuori e oltre questa fase particolare di pandemia. Si parla sempre di riforme per portare l'Italia nel futuro: ecco, la riforma delle norme sui lavoratori dello spettacolo e della cultura è una di queste - conclude Fratoianni -. È necessaria. È importante. È un fatto di civiltà". (Com)