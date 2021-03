Casa: Cancelleri riceve associazioni inquilini e abitanti, aperto tavolo tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvio di un tavolo tecnico per trovare soluzioni condivise e dare risposte concrete alle situazioni di disagio abitativo e per migliorare le politiche abitative anche grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la posizione espressa - riferisce una nota del ministero - dal sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, che questo pomeriggio, su delega del ministro Enrico Giovannini e alla presenza del capo di gabinetto, Alberto Stancanelli, e del direttore generale per le Politiche abitative, Barbara Casagrande ​​ha ricevuto le organizzazioni che manifestavano davanti la sede del dicastero: Associazione Inquilini e Abitanti (Asia-Usb), Movimenti per il Diritto all’Abitare, Noi Restiamo, "Rentvolution Eu", European Housing Coalition. "Di fronte a temi importanti come quello della condizione abitativa e della qualità dell'abitare occorre dare una pronta risposta - ha sottolineato il sottosegretario Cancelleri -. Per questo con il contributo delle associazioni avvieremo una interlocuzione costante e un dialogo serio e sereno con l’obiettivo di affrontare diverse questioni, a partire da quelle più urgenti, dando seguito alle iniziative del ministero sul fronte delle politiche abitative". (segue) (Com)