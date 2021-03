Casa: Cancelleri riceve associazioni inquilini e abitanti, aperto tavolo tecnico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) su cui sta lavorando il Mims includono anche il finanziamento di progetti di riqualificazione degli edifici e di programmi sulla qualità dell’abitare. Inoltre, è stato ricordato il Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQua), il quale finanzia progetti per 854 milioni di euro e al quale hanno finora risposto 170 tra enti locali e territoriali.​ (Com)