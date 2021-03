Business news: Cina, ratificato Partenariato economico globale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha completato l'approvazione del Partenariato economico globale regionale (Rcep) e ha ratificato l'accordo. "Tutti i 15 membri del Partenariato economico globale regionale (Rcep) stanno pianificando di ratificare l'accordo entro la fine del 2021 e spingere per la sua entrata in vigore il primo gennaio del prossimo anno", ha affermato Yu Benlin, direttore generale del dipartimento degli Affari economici e commerciali internazionali presso il ministero del Commercio. "La Cina sarà in grado di adempiere pienamente ai suoi obblighi ai sensi dell'accordo quando entrerà in vigore", ha detto. Tutti i partiti membri convocheranno incontri intensivi per riferire sui progressi delle rispettive approvazioni quest'anno. Il ministero e gli uffici competenti si stanno occupando dei 701 obblighi vincolanti della parte cinese. Grazie agli sforzi di vari rami del governo come la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e l'Amministrazione generale delle dogane, i preparativi della Cina per l'attuazione di 613 articoli sono stati completati, l'87 per cento di tutti gli obblighi. (Cip)