Business news: Cina, Amministrazione cyberspazio frena raccolta dati personali non essenziali da parte di app

- I fornitori di applicazioni mobili non possono negare l'accesso di base ai loro servizi agli utenti se questi rifiutano di condividere informazioni personali non essenziali. È quanto emerge da una dichiarazione dell'Amministrazione del cyberspazio cinese (Cac) sul suo account WeChat. L'Amministrazione non nomina alcun provider di app in particolare, ma afferma che si tratta di un requisito finalizzato a regolamentare il loro accesso ai dati personali e proteggere le informazioni delle persone. La Cina ha aumentato il controllo del suo settore tecnologico negli ultimi mesi, anche con la stesura di regole anti-monopolio, a seguito della sospensione lo scorso anno dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) di 37 miliardi di dollari di Alibaba. (Cip)