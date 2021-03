Grecia: viceministro Finanze, ci aspettiamo prima tranche fondi Recovery entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia si aspetta di ricevere la prima tranche di circa 4 miliardi di euro da parte dell'Unione europea entro agosto. Lo ha dichiarato oggi il viceministro delle Finanze, Theodore Skylakakis, all'emittente televisiva locale "Ant1". "Ci aspettiamo un importo di circa 4 miliardi di euro in luglio o agosto", ha detto Skylakakis. Nell'ambito del piano Next Generation Eu (Recovery Fund) approvato lo scorso anno dall'Unione europea, la Grecia riceverà 19,4 miliardi di euro in sovvenzioni e 12,7 miliardi di euro in prestiti a basso costo nei prossimi anni, pari a circa il 16 per cento del suo prodotto interno lordo (Pil). “Questi soldi servono solo per gli investimenti. Non è per assunzioni o spese ricorrenti", ha detto Skylakakis, aggiungendo che presenterà il piano nazionale di ripresa in occasione della riunione di gabinetto lunedì prossimo prima che venga presentato a Bruxelles all'inizio di aprile. Atene prevede di spendere più della metà della dotazione totale in progetti di energia verde e digitalizzazione, compreso il collegamento delle isole alla rete elettrica continentale, reti 5G e infrastrutture per auto elettriche. La Grecia, che ha visto la sua produzione nazionale diminuire di circa un quarto durante un decennio di turbolenze finanziarie, è uscita dalla recessione nel 2017. La sua economia si è contratta dell'8,2 per cento nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, ma il governo prevede un rimbalzo del 4 pe cento quest'anno. (Gra)