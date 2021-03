Sport: raddoppia la Formula E a Roma, appuntamento anche domenica 11 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Formula E a Roma raddoppia. Tornano le monoposto elettriche sulle strade della Capitale e alla gara di sabato 10 aprile si aggiunge quella di domenica 11, rispettivamente Round 3 e Round 4 del campionato del mondo Abb Fia Formula E, entrambi sul nuovo spettacolare circuito dell'Eur. "Un doppio appuntamento con lo sport d'emozione e con la mobilità sostenibile - afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Stiamo lavorando da anni per rendere Roma protagonista della mobilità alternativa e stiamo intervenendo in maniera trasversale in modo che la sostenibilità possa diventare il parametro su cui costruire il nostro futuro. L'evento Formula E, che rinnova il patto con la nostra città come unica tappa italiana anche nei prossimi anni, è la testimonianza che anche i grandi eventi possono essere green e contribuire a costruire città migliori. Ringrazio gli organizzatori e gli uffici di Roma Capitale per aver lavorato a questo obiettivo comune pur in un periodo così difficile".