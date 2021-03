Sport: raddoppia la Formula E a Roma, appuntamento anche domenica 11 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia: "La decisione della Fia e della Formula E di raddoppiare la data della tappa romana costituisce una conferma per Roma Capitale che abbiamo lavorato in questi lunghi mesi nella direzione di garantire la migliore pianificazione tenendo conto di tutti i possibili scenari e dell’evoluzione del quadro pandemico e delle misure restrittive. Ringrazio il mio Staff e gli uffici per l’ottimo lavoro svolto in sinergia con tutti gli attori coinvolti in un contesto di difficoltà e incertezza che ha reso tutto più complesso ma ha portato la nostra città ad essere esempio a livello internazionale di efficienza e rinascita". (segue) (Com)