Sport: raddoppia la Formula E a Roma, appuntamento anche domenica 11 aprile (3)

- "Siamo entusiasti di tornare a Roma con un doppio appuntamento - dichiara Renato Bisignani, general manager di Formula E -. A nome di tutta la Formula E vorrei ringraziare la sindaca Raggi, l’assessore Frongia e l’intera amministrazione capitolina per aver dato ulteriore prova di continuare a credere in questo evento. L'aggiunta della seconda gara non avrà alcun impatto sulle tempistiche delle procedure di smantellamento del circuito né sulle restrizioni al traffico. L'annuncio di oggi ribadisce la rilevanza strategica dell'Italia e di Roma per l'intera competizione. I team e i piloti sono entusiasti della decisione, a conferma che quella dell'Eur è una delle piste preferite dell’intero campionato, quest’anno ancora più emozionante grazie alle modifiche che abbiamo apportato”. L'accesso ai pedoni nel perimetro del circuito rimarrà chiuso dalle ore 5.00 di mattina di sabato 10 aprile alle ore 20.30 della domenica. Le mappe aggiornate sono disponibili sul sito "www.romamobilita.com". (Com)