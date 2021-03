© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come è possibile che il gruppo Misto sia il secondo o terzo Gruppo per importanza" nel Parlamento a causa del "cambio di casacca?". Se l'è chiesto in tema di sistema Italia che non funziona il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza".(Rin)