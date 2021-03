Giovani: Letta, Italia investa in ricerca e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I punti essenziali per un profilo dell'Italia di domani "sono quindi uno Stato moderno, un Paese che sposi completamente la sostenibilità con scelte complesse su consumi e innovazione tecnologica delle produzioni e poi un Paese che investe in ricerca e innovazione", capace di offrire "possibilità nel campo della ricerca a giovani". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza".(Rin)