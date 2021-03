Giovani: Letta, dote ai 18enni per dare senso di futuro a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre lavorare alle disuguagliane e ai danni creati dalla pandemia" e recuperare "con una cittadinanza piena giovani e donne". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza". Riguardo i giovani per Letta è necessario "fornire loro dote a 18 anni per investire su una loro attività o sull'istruzione", si tratta di una "bella idea per dare un senso di futuro al nostro Paese", ha aggiunto.(Rin)