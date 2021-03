© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra circa 15 giorni "presenterò un decreto Semplificazione per i concorsi" che conterrà anche "la class action". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza".(Rin)