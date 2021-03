© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla governance "non ci fermiamo ai 5-6 anni del Next Generation Eu, ma vogliamo costruire strutture permanenti che vadano oltre questo governo della felice congiuntura". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza".(Rin)