Milano: la Lega torna davanti a Macao, basta con occupazioni abusive

- Questa mattina una cinquantina di militanti della Lega si sono ritrovati n viale Molise a Milano, davanti alle palazzine Liberty occupate dal centro sociale Macao. Un presidio organizzato una settimana dopo l’ultimo, quando il centro sociale ha reagito alle provocazioni dei leghisti e gli ha intimato di allontanarsi. “Settimana scorsa siamo stati aggrediti, ma torniamo qui davanti perché la Lega non ha paura di dire che devono andarsene da delle palazzine che sono nostre. La Lega ha un’idea diversa da quella del sindaco Sala che con questa gentaglia ci va a braccetto”, ha detto l’europarlamentare e consigliere comunale del Carroccio, Silvia Sardone, che punta il dito anche contro il bando del Comune Reinventing Cities: “È una vergogna, primo perché mettere in vendita un immobile occupato vuol dire svenderlo nella migliore delle ipotesi e secondo perché la gente che lo occupa di fatto ha cercato di tirarsi soldi e indirettamente partecipare al bando. Vogliamo uno sgombero e quando torneremo a governare la città questa gentaglia tornerà a casa propria nelle case di mamma e papà radical chic”. Durante il presidio della Lega il centro sociale ha trasmesso ad alto volume versi di animali. “Sapevamo che i ragazzi di Macao fossero delinquenti, non sapevamo che fossero maiali, capre e bestie”, ha detto il commissario della Lega a Milano e assessore regionale, Stefano Bolognini. (segue) (Rem)