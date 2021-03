Milano: la Lega torna davanti a Macao, basta con occupazioni abusive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È assurdo che 180mila metri quadrati di palazzine artistiche e storiche siano occupate da anni nel silenzio dell’amministrazione comunale da clandestini e da un centro sociale, quando dovrebbero invece ospitare centri anziani, biblioteche, spazi per giovani, per il volontariato, per le startup. E la cosa più grave è che il sindaco Sala su questo tema non si esprime e purtroppo tollera questa sacca di illegalità”, ha aggiunto Bolognini, promettendo che “quando ci sarà un sindaco di centrodestra la prima cosa che farà sarà liberare gli spazi occupati e ridarli alla città”. “Siamo qui per fare il foglio di via al centro sociale Macao a cui mancano pochi mesi, cioè i mesi che rimangono alla giunta Sala. Contate i giorni: per voi è finita! Basta con l’illegalità e basta con le occupazioni abusive”, ha urlato davanti a Macao il consigliere regionale e comunale Massimiliano Bastoni. “Siamo qui per riprenderci ciò che è nostro, perché queste palazzine sono di tutti i milanesi. L’amministrazione Sala e quella Pisapia hanno chiuso gli occhi ed evitato di vedere che qualcuno ha preso delle cose dei milanesi per farci business e fare concorrenza sleale nei confronti di tutti i commercianti per bene che rispettano le regole. Togliamo il velo d'ipocrisia a gente che si spaccia per essere dalla parte dei più deboli e prevarica le persone per bene”, ha aggiunto il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi. (Rem)