Covid: da domani a disposizione il terzo vaccino russo CoviVac

- Il terzo vaccino russo contro il Covid-19 CoviVac, sviluppato dal centro di ricerca Chumakov, entrerà in circolazione per la popolazione domani, 28 marzo. Lo ha annunciato martedì la vicepremier Tatiana Golikova all’emittente televisiva russa “Rt”. "A partire dalla fine di marzo, inizieremo ad aumentare la produzione di vaccini EpiVacCorona, 500 mila dosi entreranno presto in circolazione per la popolazione civile. Credo che le prime consegne del CoviVac del centro di Chumakov avverranno il 28 marzo", ha detto Golikova. (Rum)