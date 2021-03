Governo: Brunetta commosso ricorda Tarantelli, serve coesione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io voglio che i nostri ragazzi tornino in Italia, che i più bravi vincano i concorsi. Per farlo ho bisogno di coesione sociale. Voglio ricordare Ezio Tarantelli, che è stato all’origine dell’accordo del 1984 sulla scala mobile, che è stato ucciso dalle Br e che è stato mio maestro". Lo ha detto un commosso Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza". "Nulla di tutto ciò che ho detto si può fare se non c’è un clima adatto. Io, anche nel suo ricordo, cerco di dedicare gli ultimi anni intelligenti della mia vita per fare questo. Fatemi un 'in bocca al lupo'", ha concluso. (Rin)