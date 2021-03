Covid: De Chirico (FI), con tampone a Brigata Sanitaria Sala legittima occupanti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consigliere comunale di Forza Italia a Milano Alessandro De Chirico, il sindaco Beppe Sala, facendosi fare il tampone "dalla Brigata Sanitaria, una delle tante sigle legate all'ambiente antagonista di Milano che si appoggia nel casello daziariodi piazzale Baiamonti occupato abusivamente" ha "legittimato gli occupanti abusivi". "Oggi pomeriggio, invece, io andrò a fare un tampone in piazza del Rosario, 2 nel gazebo organizzato da P.a.s Mil. onlus, che si occupa di pubblico soccorso. Le iniziative sul territorio sono le sole che i giovani volontari del P.a.s Mil. possono organizzare perché da anni il Comune non vuole affidargli una sede municipale da eleggere loro sede legale. Per poter far girare la propria ambulanza in soccorso ai milanesi", spiega De Chirico in una nota. "Per la onlus - prosegue - è fondamentale avere un luogo con certi parametri e un recinto dove parcheggiare l'autolettiga, individuato nella sede comunale di viale Legioni Romane". "Come è strano il mondo: chi vuole fare le cose in regola viene ignorato dalle istituzioni e chi invece se ne frega delle leggi e della cosa pubblica ottiene sempre più visibilità. L'azione del sindaco rivoluzionario è molto grave perché così facendo legittima sempre di più chi non aspetta altro per avere un salvacondotto e magari l'assegnazione dell'immobile demaniale che da un paio di anni occupa abusivamente. Purtroppo Sala non è il sindaco di tutti", conclude l'azzurro. (Com)