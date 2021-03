© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non mi sento all'opposizione di Enrico Letta, io sono in coalizione con Enrico Letta nel nome dell'unità nazionale del governo Draghi". Lo ha precisato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in videocollegamento alla 32ma edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza".(Rin)