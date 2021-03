Egitto: Authority Canale di Suez, 321 le navi in attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 321 le navi in attesa di passare il canale di Suez a causa della "Ever Given", la nave cargo da 220mila tonnellate per 400 metri di lunghezza rimasta incagliata dopo una tempesta di sabbia. Lo ha annunciato il presidente dell'Authority del Canale di Suez, Adam Osama Rabie, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi per aggiornare della situazione nel canale. Il funzionario egiziano ha affermato che alle navi in attesa è stata assicurata assistenza logistica e ha aggiunto che "sono tutte di stanza al Lago Timsah e ai Laghi Amari". Per quanto riguarda la "Ever Given" ha aggiunto che "la profondità al centro del canale raggiunge i 24 metri, ma è inferiore nei bordi. Il processo di dragaggio è importante per facilitare il galleggiamento della nave. Abbiamo ampliato le operazioni di perforazione intorno alla nave per aiutarla a farla galleggiare e svuotato i serbatoi di bilanciamento della nave dall'acqua per aiutarla a galleggiare". Al momento è stata allestita una sala operativa per la nave bloccata. (Res)