Sanità: Tripodi (Lega) nel Lazio ospedale a Terracina senza Tac da un mese

- "Un altro scandalo nella sanità del Lazio di Zingaretti con l'ospedale Alfredo Fiorini di Terracina senza una Tac da oltre un mese". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega alla Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, presentando un'interrogazione. "Eppure il nosocomio è nevralgico - spiega Tripodi - dopo le chiusure degli ospedali di Cori-Priverno-Sezze e la trasformazione del Santa Maria Goretti di Latina in centro Covid. Infatti, nell'ospedale di Terracina pervenivano i presunti pazienti Covid, ai quali veniva effettuata una Tac toracica per verificare il quadro polmonare. Sarebbe stato più lungimirante l'installazione di una nuova Tac a 128 strati mantenendo quella esistente a 64 strati, più moderna delle presenti in provincia, suddividendo così i presunti casi Covid e le attività di routine alla luce degli spazi non utilizzati, peraltro in sicurezza, dove ci sono apparecchiature fuori uso". (segue) (Com)