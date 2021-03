Sanità: Tripodi (Lega) nel Lazio ospedale a Terracina senza Tac da un mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece - prosegue Tripodi - il trasferimento dei pazienti negli ospedali di Fondi e Formia, in sofferenza da tempo, starebbe rallentando l'attività di urgenza; non bastasse, l'assenza di una Tac può mettere a rischio la vita o arrecare gravi danni alla salute di un paziente trasferito dalla struttura ad un'altra. Ad esempio - sottolinea il consigliere regionale della Lega - qualora al Fiorini dovesse recarsi un paziente con un sospetto ictus, il trasporto a Formia, in base alla disponibilità dell'ambulanza, rischierebbe una diagnosi non immediata. Il tutto peggiora nel weekend e nelle ore notturne per l'assenza di un Radiologo nell'ospedale di Fondi, se dovesse servire una Tac con il mezzo di contrasto. Si aggiungano - conclude - gli ulteriori disagi derivanti dalla rottura, da qualche giorno, dell'apparecchio radiologico nella sala operatoria dell'ospedale di Terracina, con il rinvio degli interventi ortopedici". (Com)