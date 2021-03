© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione della Pa "non si innesca se il sistema non ha capitale umano adeguato e non è formato: prima vengono reclutamento, buona amministrazione e semplificazione, sono i primi step". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in videocollegamento alla 32esima edizione del Forum Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della finanza". (Rin)