Colombia: Banca centrale mantiene tasso di sconto all'1,75 per cento

- La banca centrale della Colombia, Banco de la Republica, ha deciso all'unanimità di mantenere il tasso di sconto all'1,75 per cento, livello stabilito nel settembre del 2020. La decisione della giunta tiene conto del livello dell'inflazione battuto a febbraio, 1,56 per cento su anno, rimasto sotto le aspettative. L'autorità monetaria ha anche considerato in positivo l'incremento delle previsioni di crescita del prodotto interno lordo (pil) per il 2021, passato dal 4,5 al 52 per cento. (Mec)