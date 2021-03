Covid: Asst Monza, primi dieci pazienti trattati con anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è anche la Asst Monza tra le aziende autorizzate da Regione Lombardia alla prescrizione e somministrazione degli anticorpi monoclonali, le proteine in grado di neutralizzare gli antigeni, cioè quelle sostanze estranee all’organismo, come virus e batteri. Come annunciato dall’assessore al Welfare Letizia Moratti, il via libera di Aifa e del Ministero della Salute alle cure a base di anticorpi monoclonali è arrivato febbraio e la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle Usca e più in generale ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con questi pazienti che poi saranno presi in carico dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali. La Asst Monza fa sapere in una nota di essere pronta a prescrizioni e somministrazioni e di aver già trattato i primi dieci pazienti con anticorpi monoclonali. “Gli anticorpi monoclonali anti Sars-CoV 2 rappresentano una importante opzione terapeutica per il trattamento precoce dei pazienti affetti da Covid”, afferma il prof. Paolo Bonfanti, direttore dell’Unità operativa di malattie infettive della Asst di Monza. (segue) (Com)