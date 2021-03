Iran-Cina: firmato accordo di cooperazione strategica globale di 25 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif e il suo omologo cinese, Wang Yi, hanno concluso oggi un accordo sulla cooperazione strategica globale tra i due paesi per un periodo di 25 anni, secondo quanto riportato dalla Tv di stato iraniana (Irib). L'accordo è stato raggiunto nel corso della visita ufficiale del massimo diplomatico cinese a Teheran nell'ambito del suo tour in Medio Oriente, iniziato all'inizio della settimana. Le parti hanno anche tenuto colloqui sulle relazioni bilaterali e su questioni regionali di interesse comune. Rouhani ha definito le relazioni con la Cina "strategiche per l'Iran" e ha chiesto di accelerare l'attuazione degli accordi firmati tra i due paesi e ha dichiarato: "La cooperazione tra Iran e Cina nell'accordo nucleare e nella lotta al terrorismo e all'estremismo deve continuare". Il presidente iraniano ha anche considerato che "la presenza militare statunitense nell'Asia occidentale e la sua interferenza negli affari regionali il principale fattore di destabilizzazione della sicurezza della regione". Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Irna", gli ultimi dettagli dell'accordo sono stati completati in mattinata durante un incontro tra "Wang Yi e Ali Larijani, consigliere della guida iraniana" Ali Khamenei, rappresentante speciale dell'Iran per le "relazioni strategiche" con la Cina. Le agenzie di stampa iraniane hanno citato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi dicendo: "Le nostre relazioni con l'Iran non saranno influenzate dalla situazione attuale, ma saranno permanenti e strategiche". Wang Yi, che ha incontrato Rouhani prima di firmare l'accordo, ha aggiunto: "L'Iran decide autonomamente le sue relazioni con gli altri paesi, non come alcuni paesi che cambiano posizione con una telefonata". (Res)