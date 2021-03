Covid: Acad-Confcommercio Milano, riaprono le toelettature per animali in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ordinanza di Regione Lombardia che permette agli esercizi di toelettatura di aprire ed operare anche in zona rossa, sono centinaia le imprese e i liberi professionisti del pet che oggi hanno potuto riaprire, come fa sapere una nota di Acad Confcommercio Milano, l'associazione dei commercianti di animali domestici e toelettatori. "Un'altra settimana di chiusura e per il nostro comparto sarebbe stato un colpo difficilmente sopportabile", dichiara il direttore di Acad Paolo Uniti. "Nei giorni scorsi - prosegue Uniti - la nostra segreteria è stata subissata di telefonate, in particolare da parte dei possessori di cani che erano preoccupati per il protrarsi delle chiusure degli esercizi specializzati. Perché toelettare i nostri amici a quattro zampe non è un vezzo estetico, ma una necessaria pratica igienica e sanitaria per garantire la loro salute. In Lombardia una famiglia su tre, forse anche più, ha un cane in casa". (Com)