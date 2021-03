Pd: Tinagli, Zingaretti ha dato tutto quello che poteva, è stato inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho pensato alla difficoltà" in cui si è trovato Nicola Zingaretti che come segretario è arrivato ad una critica "di quel genere. Zingaretti ha dato tutto quello che poteva al partito", ha "cercato di essere sempre inclusivo, è stato un momento in cui si è lasciato andare per difficoltà nel partito in quel momento". Lo ha detto Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico e presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo a "L'Ospite" su Sky. "Molti militanti e iscritti sono rimasti un po' spiazzati, ma credo che abbiamo capito che fosse un segnale di allarme a cui bisognava reagire tutti", ha aggiunto.(Rin)