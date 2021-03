Bielorussia: diversi arresti a Minsk nelle nuove proteste dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono state arrestate durante le nuove proteste tenute oggi nella capitale della Bielorussia, Minsk. Lo ha riferito a "Sputnik" la portavoce della polizia bielorussa, Natalia Ganusevich. "Finora diverse persone sono state arrestate per la loro partecipazione a manifestazioni illegali. Tutte le azioni illegali saranno contrastate", ha detto Ganusevich. All'inizio della giornata il comitato investigativo ha dichiarato di aver aperto un procedimento penale nei confronti di coloro che hanno indetto nuove proteste per oggi attraverso i canali Telegram. La polizia bielorussa ha arrestato oltre 200 manifestanti durante le proteste tenutesi giovedì scorso in occasione della Giornata della libertà, che si celebra nel Paese ogni 25 marzo. Quelle dell'altro ieri sono state le prime grandi proteste della stagione primaverile, anche se la partecipazione non è stata elevata come auspicato dagli organizzatori. I manifestanti hanno risposto alla chiamata della principale esponente dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaja, che ha invitato i cittadini a scendere in massa in piazza per la prima volta da quando è iniziata la stagione invernale. Le proteste sono scoppiate in Bielorussia nell'agosto scorso dopo che l'opposizione ha contestato la rielezione per un sesto mandato del presidente in carica Alexander Lukashenko. Le manifestazioni antigovernative continuano ancora oggi, ma da allora i numeri sono drasticamente diminuiti. A febbraio il Comitato per la sicurezza dello Stato (Kgb) della Bielorussia ha affermato che la situazione si è stabilizzata e che l'ondata di proteste è quasi svanita. (Rum)