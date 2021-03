Italia viva: Tinagli (Pd), non so dove Renzi voglia portare partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia viva "ci sono tutte persone che hanno fatto campagna elettorale con noi elette nel Pd, questo gruppo di persone lo percepisco come attiguo, vicino". Lo ha detto Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico e presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo a "L'Ospite" su Sky. "Dove Renzi voglia portare questo gruppo di persone non lo so dire", ha aggiunto. "I partiti personalisti sono spesso legati alla scelta di un individuo", ha osservato Tinagli.(Rin)