- "Credo che a nessuna donna piaccia ritrovarsi in alcuni ruoli perché ci sono le quote rose, purtroppo ce n'è bisogno, perché in maniera naturale questo spazio e non si creava". Lo ha detto Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico e presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo a "L'Ospite" su Sky.(Rin)